Centrafrique: Un Casque bleu du Burundi tué dans une attaque par un groupe armé

Un Casque bleu burundais a été tué et un autre grièvement blessé dans de nouveaux… Plus »

La MINUSCA a réitéré « sa vive indignation face à la multiplication des attaques contre ses troupes, qui n'ont d'autres objectifs que d'entraver les efforts du gouvernement centrafricain et de la MINUSCA en faveur de la restauration progressive de l'autorité de l'Etat dans le pays, indispensables au retour de la paix et de la stabilité ».

Le chef de l'ONU « rappelle que les attaques contre les forces de maintien de la paix des Nations Unies peuvent constituer un crime de guerre et que des sanctions peuvent être appliquées contre leurs auteurs. Il exhorte les autorités de la République centrafricaine à ne ménager aucun effort pour enquêter et identifier les coupables, afin de les traduire rapidement en justice », a ajouté son porte-parole.

Le Secrétaire général a rendu hommage à tous les courageux Casques bleus « qui ont fait le sacrifice ultime pour la paix en République centrafricaine », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse. Il a présenté ses plus sincères condoléances à la famille de la victime, ainsi qu'au gouvernement du Burundi, et a souhaité un prompt rétablissement au blessé.

