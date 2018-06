Tunisie: Avec brio

Le quartet a joué plus de huit titres, notamment «Amoureux de Beyrouth», «Danse avec les vagues», «Sur le fleuve» et «Les yeux renversants de Rita».

Durant presque deux heures, le maître du oud et les musiciens ont fait voyager le public dans un monde de musique méditative où le jazz et les notes orientales dialoguent en permanence.

Pour ce concert assuré en quartet avec les musiciens Klaus Gesing (clarinette basse), Bjorn Meyer (basse) et Khaled Yassine (darbouka et bendir), Anouar Brahem a choisi de jouer son album «The Astounding Eyes of Rita», ou «Les yeux renversants de Rita», le titre de son album réalisé en 2009 pour rendre hommage au poète palestinien Mahmoud Darwich décédé en 2008.

