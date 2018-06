Tunisie: Une tendance haussière à confirmer !

Les fruits tunisiens se distinguent par leur saveur très appréciée par les consommateurs. Les différentes régions comportent des arbres fruitiers qui font l'objet d'un suivi régulier de la part des agriculteurs pour intervenir en cas de besoin. Le label tunisien des fruits est devenu une référence pour beaucoup de pays arabes et européens qui sont très exigeants en matière de qualité et de traçabilité. Ces résultats positifs doivent être confirmés d'ici à la fin de l'année avec la poursuite des exportations des différents fruits d'été.

Mieux encore, les exportations vers le marché italien ont connu aussi une augmentation, depuis le démarrage de la campagne, avec 2.536 tonnes d'une valeur de 4.3 millions de dinars au lieu de 1.705 tonnes d'une valeur de 1.9 million de dinars, à la même période de 2017. A noter que cette année, de nouveaux marchés ont été inaugurés comme ceux de l'Autriche, de la Suisse et de la Hollande. D'une façon générale, parmi les fruits les plus écoulés, la pêche occupe la tête du peloton avec 3.360 tonnes d'une valeur 11.6 millions de dinars.

Cette augmentation des exportations est attribuée aux ventes vers le marché libyen à un rythme soutenu dans la mesure où il a été possible d'exporter, au 7 juin courant, près de 4.000 tonnes pour une valeur de 7.9 millions de dinars, ce qui correspond à une évolution de +113% en quantités et de +300% en valeur. Parmi les fruits les plus exportés vers le marché libyen, on peut citer l'abricot avec 2.407 tonnes et la pêche avec 895 tonnes.

