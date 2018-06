Burkina Faso: Grèves des syndicats de la fonction publique

La coalition a appelé tout le monde au dialogue et les syndicats ont été particulièrement invités à cultiver l'esprit patriotique et l'intérêt supérieur de la nation. Au Premier ministère, c'est le secrétaire général Bamory Ouattara qui a reçu le message de la COSSAC-BF. Il a félicité la coalition pour son initiative qui vise à la stabilité sociale et économique du pays.

Pour une équité entre les fonctionnaires, la coalition a d'or et déjà marqué son approbation aux conclusions des états généraux sur les rémunérations des agents de la fonction public. Ibrahim Ouédraogo et ses camarades ont encouragé l'Etat burkinabè à poursuivre les réformes macroéconomiques des entreprises pour créer les conditions d'une croissance durable.

C'est dans le souci de l'avenir de la patrie, du dialogue et de la consolidation de la paix sociale au Burkina Faso, a déclaré M. Ouédraogo, que la COSSAC-BF invite les autorités à prendre des mesures pour le fonctionnement du ministère en charge de l'économie qui est le plus touché par les grèves.

Partis de la maison du peuple avec pour destination le Premier ministère, les manifestants ont exprimé leur ras-le-bol des grèves répétitives des agents de la fonction publique et principalement ceux du Ministère de l'Economie, des Finances et du développement (MINEFID).

