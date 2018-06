Egypte: Ramadan au Caire - Quand feuilletons et lampes « fanous » font bon ménage

Sayed travaille dans un hôtel d'Urghada, une ville balnéaire située à plus de 452 km du Caire. Pour lui, le ramadan est un moment de pénitence, de partage et de pardon. « Lorsque vous avez même un différend avec une personne, tu passes l'éponge le temps du mois béni.

A côté de ces mets, les Egyptiens n'oublient pas le « koshari », un plat à base de riz aux lentilles et à la sauce rouge très pimentée. Comme partout ailleurs, les mosquées ne désemplissent pas. De la lecture du Saint Coran, aux séances d'interprétation, on reste une bonne partie de la nuit à faire des « tarawih » ou prières surérogatoires.

Qu'ils s'appellent Khaled, conducteur de taxi, Amr, Sara ingénieure, Mostafa, journaliste, etc., les Cairotes vivent cette ferveur « ramadanesque ». En Egypte, il y a d'abord cette atmosphère festive qui précède le début du mois béni et annonce même la couleur.

Au marché « Al-Attaba », à l'aéroport du Caire et dans plusieurs lieux, si ces lampes fabriquées en Chine ne sont pas accrochées, on procède à leur représentation artificielle par le biais de tissus colorés. Au-delà des drapeaux ou guirlandes lumineuses de couleur orange apparaissant dans les quartiers commerçants, les fruits aussi débordent sur les étals.

On a l'impression d'avoir affaire à des mannequins. Ces sketchs sont suivis par des millions d'Egyptiens. Les lampes colorées appelées « fanous ramadan » commencent déjà à être accrochées aux balcons des immeubles, dans les marchés, etc.

Lorsque le ramadan s'annonce en Egypte, on le sent à travers les rues. Le décor change complètement. En ce mardi 8 mai 2018, les rayons du soleil réchauffent les habitants et étrangers qui empruntent la voie, menant vers la cité de la production médiatique, située à 30 km du centre de la ville. Le constat qui s'offre à nous est celui-ci : à chaque coin du Caire, les panneaux publicitaires attirent les attentions.

Le ramadan reste un mois sacré et spécial pour la communauté musulmane. Mais, chaque peuple l'observe avec une forte dose culturelle. Au Caire, la particularité, ce sont les lanternes traditionnelles (fanous en arabe) aux couleurs vives qui illuminent les rues de la capitale et l'éclosion des feuilletons télévisés. Un tour dans les artères nous permet d'en avoir le cœur net. Reportage.

