Cote d'Ivoire: Régionales et municipales 2018 - Odjé Tiakoré et Soumaïla Sylla, têtes de liste du Rdr à Alépé

Pour les élections régionales et municipales prévues cette année 2018, la délégation départementale du Rassemblement des républicains (Rdr) d'Alépé, en attendant les listes définitives qui seront arrêtées par les instances du Rassemblement des houphouétistes pour la démocratie et la paix (Rhdp), a proposé ses candidats, têtes de liste, qui ont été acceptés le 3 juin, par le comité d'arbitrage mis en place pour étudier et valider les candidatures.

Odjé Tiakoré Joseph, secrétaire général adjoint, chargé des anciens élus et anciens cadres du Rdr et Soumaïla Sylla, 1er adjoint au maire de la commune d'Alépé, défendront les couleurs du parti à la case respectivement aux régionales de la région de La Mé et municipales à Alépé.

Ils ont été officiellement présentés le 6 juin, à leur siège, sis au quartier commerce, aux commissaires politiques, secrétaires généraux de section, présidents des structures spécialisées.

Ladji Assane Roger, secrétaire départemental adjoint, chargé de l'organisation et de l'administration, a invité tous les militants à faire bloc autour des candidats à qui il a par ailleurs demandé d'être plus proches de la base.

Quant à Odjé Tiakoré Joseph et Soumaïla Sylla, ils ont, pour leur part, conseillé la vigilance.

Ladji Assane Roger a saisi cette occasion pour exhorter tous ceux qui sont concernés par la révision de la liste électorale qui se tiendra du 18 au 24 juin, à prendre effectivement part à cette opération.