Cote d'Ivoire: Canada - Le ministre Bruno Koné s'est entretenu avec Ahipeaud Martial et Serge Koffi

Rappelons que dans un poste sur sa page officielle facebook, Ahipeaud Martial, 1er secrétaire général de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci) et leader de parti politique a indiqué, le 9 juin 2018, qu'il allait être expulsé du Canada, le lundi 11 juin 2018.

"Diplomatie gagnante. Le Ministre Bruno Koné s'est entretenu à Montréal ce jour (Ndlr: lundi 11 juin 2018) avec deux anciens secrétaires généraux de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire (Fesci), Martial Ahipeaud (libre, en bonne santé et pressé de regagner Aidjan) et Koffi Serge ( libre aussi et qui continuera ses études), en présence de l'Ambassadeur de la Côte-d'Ivoire au Canada, M. N. Kouamé ", a twitté, ce lundi 11 juin 2018, Bruno Nabagné Koné, Ministre de la Communication, de l'Economie Numérique et de la Poste, également porte-parole du gouvernement ivoirien.

