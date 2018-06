Cote d'Ivoire: Yamoussoukro - Les meilleures élèves du lycée Mamie Adjoua récompensées

Les meilleures élèves du lycée Mamie Adjoua, les enseignants et les encadreurs ont été célébrés, récemment, à l'auditorium de ladite école. Ce, en présence du député de M'Bengué, Coulibaly Ali Kader, parrain de la cérémonie et les acteurs du système éducatif de la capitale politique et administrative.

Ainsi, les trois premières de chaque niveau, à savoir de la 6ème à la Terminale, ont reçu des présents. Au niveau des enseignants et encadreurs, ils ont reçu des prix dans diverses catégories, notamment la bonne tenue des documents pédagogiques, l'assiduité et la ponctualité, le respect de la hiérarchie et l'animation des activités extra scolaires.

Les trois brillantes filles ont, quant à elles, reçu des prix spéciaux du parrain. Il s'agit pour le premier cycle de Koné Gninitcho Athara, en classe de 6ème1, avec une moyenne de 17,29 dont un pic de 20 en mathématiques; pour le second cycle de Blé Douê Désirée en 1ère A2 avec une moyenne de 16,10 dont un pic de 19,10 en espagnol et Touré Sheryle Binta Esther en 2nd C1 avec une moyenne de 16,88 donc un pic de 19,50 en SVT.

Cette dernière représentera la Côte d'Ivoire au concours Miss mathématiques et monde selon les responsables de la Société mathématique de Côte d'Ivoire (Smci) présents à la cérémonie. Ces trois lauréates en plus de divers lots ont reçu chacune un ordinateur et la somme de 150.000 Fcfa.

Parrain de cette journée d'excellence, le député de M'Bengué, Coulibaly Ali Kader, a félicité ses filleules pour le travail remarquable accompli tout au long de l'année scolaire.

L'excellence à laquelle vous avez souscrit, a-t-il souligné, est un contrat avec vos parents, l'école et la Nation toute entière. «Un contrat avec vos parents car vous vous êtes engagées à donner un sens aux sacrifices immenses consentis par ceux-ci pour vous assurer une éducation de qualité.

Le lycée Mamie Adjoua est un établissement d'excellence. Quand vous l'intégrez vous vous engagez tacitement à préserver votre travail et votre comportement à l'image de la marque de cet établissement. C'est pourquoi l'école vous célèbre aujourd'hui pour votre excellent travail.

C'est enfin, un contrat avec la Nation, car de nombreux sacrifices sont consentis par le gouvernement chaque année pour améliorer les conditions d'apprentissage dans nos écoles. Ce que l'Etat attend de vous, chères filleules, c'est de vous distinguer par vos performances scolaires», a-t-il insisté.

Sako Sita Nomvia, proviseur du lycée Mamie Adjoua, a mis en exergue les valeurs qui caractérisent le parrain de cette journée d'excellence: humilité, magnanimité, l'altruisme, la détermination et l'abnégation au travail.