Cote d'Ivoire: CERAP - Les nouveaux licenciés exhortés à transformer leurs compétences intellectuelles en talents

Pour sa part, le père François Kaboré, directeur de l'institut universitaire du Cerap, a souligné que les diplômes issus de ladite université sont reconnus par le ministère ivoirien de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Ainsi que le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur (Cames).

Ce sont au total 53 étudiants qui ont reçu leur diplôme de Licence et des médailles pour certains, après trois années d'études. La majore de cette deuxième promotion répondant au nom d'Emmanuela Marie-Anne Adjobi a traduit leur reconnaissance aux encadreurs et conférenciers du jour.

Les étudiants nouvellement diplômés en Licence des sciences juridiques et économiques de l'Institut de la dignité et des droits humains (Iddh) du Centre de recherche et d'action pour la paix (Cerap), d'Abidjan-Cocody, ont été exhortés à «transformer leurs compétences intellectuelles en talents». Mieux, «à combiner le savoir-être et le savoir-faire» au sein d'une entreprise.

