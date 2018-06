Tunisie: Un saut qualitatif à valoriser

Vingt-trois guerriers

En l'absence de notre artificier Youssef Msakni qui joue au Qatar ou de Taha Yassine Khenissi, deux joueurs ayant activement contribué à la qualification des Aigles de Carthage, de nombreux joueurs professionnels évoluant en Europe sont venus compenser le déficit de joueurs expérimentés qui pourrait se faire sentir à un moment de la compétition. On pense d'emblée aux joueurs évoluant en Ligue 1 française, en plus de Wahbi Khazri et Naïm Selliti, deux membres du Team Tunisie depuis une longue période. Ilyès Skhiri de Montpellier, Seïfeddine Khaoui de Troyes, Moez Hassen de Châteauroux (le néo-gardien qui provient de la Ligue 2). Outre la présence de certains cadres tels Yassine Meriah du Club Sportif Sfaxien, Syam Ben Youssef qui officie en Turquie à Kasimpasa ou Ali Maâloul, il y a eu un grand remodelage, de la défense jusqu'en attaque. Si ce n'est un chambardement complet. Avec l'éviction de Aymen Abdennour, de Hamdi Harbaoui, deux professionnels aguerris en France et en Belgique mais ayant fait preuve d'une certaine inconstance. Wahbi Khazri qui affole le marché des transferts ne sera sans doute plus rennais après le mondial.

Ilyès Skhiri et Wahbi Khazri avec dix millions d'euros chacun ou encore Naïm Selliti avec sept millions d'euros représentent les trois valeurs sûres de l'équipe nationale tunisienne. Un ton en dessous on retrouve Seïf Khaoui valorisé à cinq millions d'euros, Dylan Bronn, Oussama Haddadi ou Bassem Srarfi à trois millions d'euros chacun. Un joueur comme Anis Badri de l'Espérance Sportive de Tunis qui crève l'écran avec deux buts de classe internationale lors de la double sortie amicale peut constituer une révélation tunisienne lors du tournoi en terre russe. Gageons que les joueurs tunisiens tireront profit de la coupe du monde pour niveler vers le haut leur rendement professionnel sur le terrain. Pour ne pas laisser leur talent au placard. La réalité du terrain est une condition sine qua non de la réussite et du chemin vers la gloire pour tout joueur professionnel ambitieux. La clé du succès est dans le travail et l'acharnement pour grandir sur le terrain et en dehors. On sera tous derrière nos Aigles pour qu'ils nous fassent rêver le temps du mondial.

L'Afrique aura une belle carte à jouer avec le Maroc ou le Nigeria mais surtout le Sénégal de Sadio Mané (70 millions d'euros) et l'Egypte de Mohamed Salah (150 millions d'euros), tous deux finalistes de la Champions League avec l'équipe anglaise de Liverpool. Pour revenir au classement de la valeur marchande de chaque équipe, on apprend bien davantage avec de belles surprises venant d'Afrique. Le Sénégal se classe à la onzième place, soit la plus importante d'Afrique avec 297,20 millions d'euros et l'Egypte la dix-septième avec 197,23 millions d'euros. Ce seront à n'en point douter les chefs de file de la légion africaine engagée au mondial qui débute ce jeudi 14 juin. Une réalité à prouver sur le terrain en défendant crânement ses chances.