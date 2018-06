Tunisie: Charfeddine veut passer le témoin

S'ensuit le secteur du textile et de l'habillement, où le taux des entreprises, qui ont affirmé une nette… Plus »

Les supporters du Club Athlétique Bizertin se demandent aujourd'hui si leur équipe va retrouver son terrain fétiche du 15-Octobre la saison prochaine. Les supporters cabistes s'inquiètent de la cadence d'avancement des travaux sur le terrain principal et celui consacré à l'entraînement. Selon beaucoup, il sera impossible de voir les travaux se terminer avant le coup d'envoi de la saison prochaine au mois d'août. Le gouverneur de Bizerte avait rendu plusieurs visites au terrain 15-Octobre et il avait ordonné l'accélération des travaux. Le stade est fermé depuis plus d'une année pour des travaux de rénovation.

C'est ce qu'a révélé Ridha Charfeddine, président de l'Etoile Sportive du Sahel récemment. Il a appelé à la convocation le plus tôt possible d'une assemblée générale élective.

