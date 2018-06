Tunisie: Le CSHL et l'US Tataouine sur les traces de Buscher

S'ensuit le secteur du textile et de l'habillement, où le taux des entreprises, qui ont affirmé une nette… Plus »

Sauf qu'après le mauvais épisode vécu à Gabès, le technicien français a préféré s'éloigner un temps de la scène et étudier les offres qui se présentaient à lui. «J'ai eu deux ou trois offres émanant de clubs de la Ligue 1 qui se trouvaient dans la zone rouge. Sauf que l'absence de projet sportif m'a poussé à refuser les offres que j'ai eues. J'ai préféré prendre du recul et ne choisir qu'une offre intéressante avec un projet sportif à mettre en place et non pas une opération de sauvetage sans que les moyens y soient déployés pour la faire», nous a confié Gérard Buscher, qui nous a confirmé avoir eu dernièrement deux offres sérieuses émanant de deux clubs de la Ligue 1 : «Le CSHL m'a contacté dans la perspective de renouveler l'expérience et entraîner l'équipe la saison prochaine. J'ai également reçu une offre sérieuse émanant de l'Union Sportive de Tataouine. Les choses devront se clarifier d'ici la fin de ce mois».

