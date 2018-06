Tunisie: Roberto Martinez - «La Tunisie pourrait être la surprise de ce Mondial»

Eden Hazard : «On n'est pas favoris, il y a des équipes plus fortes que nous»

En Russie, Hazard aura l'opportunité de vivre ce Mondial avec son frère Thorgan, une première pour les Hazard. «Sur le terrain, c'est juste un collègue et je joue avec lui comme avec les autres. En dehors, c'est différent. Je vais essayer d'apporter mon expérience au groupe et à Thorgan.»

Contre le Portugal et l'Egypte, Eden Hazard n'a pas été épargné par les coups et il est conscient qu'en Russie, il sera encore une cible pour les adversaires. «Cela fait 10 ans que je joue et cela fait 10 ans que je reçois des coups. Cela fait partie du métier mais je n'ai jamais été blessé gravement après un coup reçu en match. La plus grave blessure que j'ai eue, je me la suis faite tout seul (à l'entraînement avec les Diables en juin 2017, ndlr). Il faut savoir encaisser», déclare-t-il.

À la question de savoir si la Belgique sera championne du monde, il se montre prudent : «On va essayer d'aller le plus loin. Dire qu'on va gagner la Coupe du Monde, ce serait trop facile. Actuellement, on n'est pas les favoris, il y a des équipes plus fortes que nous. Avec un peu de chance, cela peut se transformer en ambition. On est ambitieux. Dans nos clubs, on est habitué à gagner des titres. Il faut aller là-bas et tout donner tout simplement».