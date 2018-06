Ile Maurice: Varounen Goinden - «La compétitivité ne se limite pas aux avantages fiscaux»

Cela dit, nous avons certainement des avantages inhérents sur lesquels le pays doit capitaliser pour développer ce marché et ce contrairement à nos voisins africains. Je pense surtout à notre système légal hybride, qui protège les intérêts des prêteurs, l'existence d'un système bancaire commercialisant toutes les principales devises, d'un flux de capitaux incessant et d'un système juridique développé. Autant d'avantages qui sont venus créer un écosystème financier, confortant les promoteurs à structurer leurs dettes à travers Maurice.

Il faut savoir que dans le passé, nous avons vu un nombre important d'acteurs internationaux utilisant Maurice comme leur base pour structurer et promouvoir des produits financiers. Toutefois, nous pensons que le développement d'un marché de la dette en Afrique est une stratégie à long terme, qui nécessitera du temps pour se développer et pour Maurice de se positionner comme un centre incontournable pour ce créneau.

Absolument. Car nous comprenons que le Blueprint est déjà prêt et nous nous attendons à ce que ses recommandations soient mises en place dans le sillage de l'application de prochaines me- sures budgétaires. Aussi, vu les défis se profilant à l'horizon à l'échelle mondiale, nous accueillons positivement les réformes liées au cadre juridique régissant les opérations du Global Business, notamment les GBL2.

Du coup, ce qu'on demande au gouvernement, c'est des initiatives courageuses et réalistes pour transformer notre centre financier en une plateforme de services financiers à forte valeur ajoutée. Qui, au final, ne dépendrait pas que des avantages fiscaux. D'ailleurs, nous avons les atouts pour le faire, soit des ressources humaines qualifiées, l'infrastructure nécessaire, un système bancaire et juridique largement développé et la réputation d'un centre crédible.

