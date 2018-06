Cote d'Ivoire: Célébration de la Nuit du Destin. - L'imam Traoré Mamadou exhorte à l'éducation des enfants

Mais avant, c'est le porte-parole de la grande mosquée de la Riviera Golf, El hadj Cissé Sindou, qui saluait la confiance placée par le Cosim dans leur mosquée il y a de cela un peu plus de huit ans. Et cela, pour l'organisation de la céré- monie officielle de la célébration de la nuit du Destin

« En effet, vous les guides spirituels, vous n'avez de cesse d'interpeller les hommes et les femmes sur leur responsabilité pour ce qui est de l'éducation de nos enfants, les invitant chaque fois à ce changement qualitatif qui donnera à notre pays le ciment nécessaire pour un développement durable et de qualité », s'est félicité le représentant du chef de l'Etat.

Le président nous a demandé d'adresser ses sincères félicitations et encouragements à tous les imams et tous les fidèles musulmans pour les ferventes prières qui ont été dites à l'occasion de ce mois de ramadan.

Pour sa part, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, représentant le chef de l'Etat, a repris les enseignements de la conférence officielle dite par l'imam Youssouf Doumbia pour inviter les fidèles musulmans et la société ivoirienne au pardon et à la repentance sincère. « Cette méditation à elle seule suffit pour nous amener chacun à la mise en application des recommandations de cette conférence.

Quant à nos mosquées, elles se doivent de s'organiser et de développer une politique d'éducation morale et spirituelle permanente envers la jeunesse », a insisté l'imam Traoré Mamadou. Il a terminé en exhortant la communauté musulmane vivant en Côte d' Ivoire à faire du projet de la création de la télé Albayane, une réalité.

« Je voudrais à nouveau lancer un appel pressant au sujet de l'éducation de nos enfants, à tous les acteurs impliqués dans l'éducation et la formation de nos enfants, les parents, l'école et les mosquées, à poursuivre sans relâche les efforts. En effet, l'école continue de dispenser un enseignement de qualité certes, mais les parents se doivent d'assurer le rôle premier dans l'éducation de nos enfants.

La communauté musulmane de Côte d'Ivoire a célébré sur toute l'entendue du territoire national, dans la nuit du dimanche à lundi, la nuit du destin ou Al -Qadr. Et cela, à la grande mosquée de la Riviera Golf. C'est par une lecture psalmodiée de la sourate 97, Al Qadr du noble Coran lue par le jeune enfant Bouaké Issa, que s'ouvrent les méditations et prières.

