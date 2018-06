"La Direction générale des Impôts (DGI) a compris très tôt que c'est avec des agents évoluant dans un environnement épanoui et qui donnent le meilleur d'eux-mêmes dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes qu'elle pourrait obtenir des résultats et relever les nombreux défis auxquels sont confrontées les administrations modernes et qu'elles doivent surmonter ».

Ces propos tenus ce vendredi 8 juin 2018 à Grand-Bassam, par le Directeur général des Impôts, Ouattara Sié Abou, à l'ouverture du forum social de cette régie financière, dénote de l'importance qu'accorde son premier responsable au capital humain.

Autour du thème « La gestion du social à la DGI : bilan et perspectives », ce forum social initié par la Direction générale des Impôts, selon Ouattara Sié Abou, vient réaffirmer clairement la volonté de cette direction, de prendre en compte les nouvelles attentes des agents, eu égard aux divers développements et évolutions de l'administration fiscale et de son environnement socio-professionnel.

Pour lui, cela doit être perçu comme une démarche participative de la mise en œuvre des résolutions adoptées au cours d'un précédent séminaire organisé Grand-Bassam en 2009 et d'entrevoir avec ses agents, les perspectives de renforcer la cohésion sociale existante afin de travailler à la poursuite de la modernisation de l'administration fiscale dans un cadre de vie harmonieux pour ses agents.

« Ce forum est donc une occasion pour nous tous d'engager un dialogue direct, franc et responsable autour des grandes questions sociales de notre maison commune et d'envisager des actions à court, moyen et long terme à partir de résolutions bien définies à l'issue de ce séminaire et qui seront consignées dans un calendrier et dont la mise en œuvre fera l'objet d'un suivi particulier », a expliqué le Dgi. Précisant que pour relever cet important, trois ateliers meubleront ce forum de deux jours (8 et 9 juin 2018).

Et les sujets porteront sur le profil de carrière, dialogue social ; politique de santé et assurances ; et assistance aux agents des impôts. « L'importance de cette rencontre exige de nous tous, objectivité et sincérité afin que toutes ces questions soient abordées dans un cadre de responsabilité partagée, sans faux-fuyant ni complaisance », a souligné Ouattara Abou Sié.

Avant de préciser que « ce qui est en jeu ici et à rechercher aujourd'hui, c'est le renforcement de cette passerelle permanente qui existe entre l'administration fiscale et ses agents que nous sommes tous afin de faire prévaloir dans un cadre permanent, la cohésion et la paix sociale pour le bien-être de tous ».

A en croire le Dgi, tout cela a pour enjeux de préparer les réponses sociales face aux exigences de construire une administration moderne.

Et de conclure : « Je ne doute pas un seul instant qu'à l'issue des travaux de ce forum et de la mise en œuvre des résolutions qui en découleront, ce sera pour tous les agents de la Dgi, le nouveau départ d'un pacte social dynamique et consensuel ».