Bien avant, Béhanzin Jean-Claude, directeur de l'Etablissement, a remercié l'émissaire du gouvernement pour le choix de leur établissement comme modèle à suivre. « Ce choix nous engage à un plus grand défi dans l'amélioration de notre environnement et nous relèverons ce défi », a-t-il promis.

Une école propre, un environnement paisible avec des fleurs un peu partout. C'est sûr, l'école primaire la Règle d'Oribat, à Abatta, dans la commune de Cocody, séduit forcement le visiteur qui y arrive pour la première fois. Ce cadre enchanteur, l'école le doit à ses élèves, plus particulièrement aux membres du club Environnement et Santé.

