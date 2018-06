Angola: Emirates augmente ses fréquences de vols vers Luanda

Luanda — Emirates va, à partir du 1er juillet, augmenter le nombre de vols entre Luanda et Dubaï afin de garantir de meilleurs services et accorder plus d'options pour les passagers.

Selon un communiqué de presse de compagnie aérienne parvenu à l'Angop, les trois fréquences actuelles passeront de cinq par semaine.

Le document précise qu'à l'instar de trois vols actuels, les vols supplémentaires seront également assurés par un Boeing 777-300ER d'une capacité de huit sièges en première classe, 42 en classe d'affaires et 310 en classe économique, totalisant 360 places.

Considérée comme la plus grande compagnie aérienne du monde, Emirates dessert plus de 155 destinations dans 85 pays du monde, avec une flotte de 260 Airbus A380 et Boeing 777.