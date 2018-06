Angola: La Serbie veut former des cadets angolais

A l'occasion, le secrétaire d'Etat aux ressources matérielles et aux infrastructures, Afonso Carlos Neto, a affirmé que le ministère de la Défense nationale avait l'intention d'approfondir la coopération avec la Serbie, avec une plus grande incidence dans les domaines de la formation du personnel.

Il vise également à approfondir la coopération scientifique et la recherche, ainsi qu'à matérialiser la coopération dans le cadre de l'économie militaire, en ce qui concerne l'équipement, la réparation de certains moyens des troupes terrestres, l'aviation et la protection antiaérienne, entre autres.

La Serbie a également proposé un accord sur l'échange et la protection mutuelle de données confidentielles, la coopération dans les services de sécurité et la lutte contre le terrorisme.

Luanda — Vingt-cinq cadets des Forces armées angolaises (FAA) peuvent être formés dans les domaines militaires et de médecine en République de la Serbie en 2019, dans le cadre de la coopération existante entre les ministères de la Défense angolais et serbe.

