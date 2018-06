Angola: Mise en relief des politiques d'inclusion du gouvernement angolais

Luanda — L'Angola mène actuellement un processus de consolidation de la paix basé sur l'inclusion, permettant de surmonter les incompréhensions, rétablir la confiance entre les hommes, et construire des bases d'un climat d'harmonie et de saine convivialité, a fait savoir à Gaborone l'ambassadrice angolaise au Botswana, Beatriz Morais.

S'entretenant avec une délégation du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en visite à Gaborone, la diplomate a mis en exergue la stabilité et la sécurité qui règnent actuellement en Angola, ce qui, a-t-elle affirmé, permet à tout citoyen d'apporter librement sa contribution à la consolidation de la démocratie dans le pays et de jouir du bien-être et du progrès social.

Les efforts du gouvernement angolais pour la mise en œuvre du Programme Macro-économique et du Plan de Développement National (PND) relatif à la période 2018/2022 visant à améliorer la qualité de vie des citoyens, les préparatifs des futures élections locales prévues en 2020 et la politique du président João Lourenço de la lutte contre la corruption et l'impunité en Angola, sont d'autres questions abordées par l'ambassadrice avec la délégation conduite par la responsable du PNUD chargée des Affaires politiques de l'Afrique australe et de l'Océan indien, Hiroko Miyamura.