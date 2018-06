Angola: La résolution des problèmes de la jeunesse passe par plus d'audition

Ondjiva — La résolution de différents problèmes qui touchent la jeunesse angolaise passe par plus d'audition pour donner la réponse graduelle, a déclaré lundi, à Ondjiva, province de Cunene, la ministre angolaise de la Jeunesse et des Sports, Ana Paula do Sacramento Neto.

La gouvernante a tenu ces propos à la presse locale, après son arrivée dans cette région, indiquant qu'elle était venue à Cunene pour diriger le VIe Conseil supérieur de la jeunesse, qui se tiendra les 12 et 13 ce mois.

Il considéré la réunion comme un espace privilégié pour l'analyse et le débat sur les diverses angoisses de la jeunesse angolaise.

Ana Paula Neto a informé que la réunion rassemblera des jeunes de 18 provinces du pays, représentés par les Conseils provinciaux de la jeunesse, qui ont précédemment tenu les conseils d'audition juvénile et les recommandations de ces réunions seront analysées dans ce conseil supérieur.

Le Conseil Supérieur de la Jeunesse a pour objectif d'évaluer le degré d'exécution du Plan National de Développement de la Jeunesse 2014/2017 et de projeter ldes actions pour le quinquennat 2018-2022.

L'événement a comme slogan «Jeunesse insérée dans la vie active, futur garanti » et traitera entre plusieurs questions sur le rôle des centres d'emploi dans l'intégration des jeunes sur le marché du travail, l'état de mise en œuvre du quota minimum de 30 pour cent du Programme national de logement pour les jeunes et les expériences et résultats de la première année de mise en œuvre du PROJOVEM.

Le Conseil supérieur de la jeunesse est un organe consultatif pour la conception et la préparation des politiques et stratégies de l'État en faveur de la jeunesse et pour la coordination de programmes et projets interdisciplinaires associant différents organes de l'État et organisations de la société civile en vue d'améliorer qualité de vie de la jeunesse angolaise.