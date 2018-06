Congo-Kinshasa: Lutte contre l'épidémie d'Ebola - Plus de deux mille personnes vaccinées

Le ministre de la Santé publique et le directeur général de l'OMS ont clôturé leur visite par une rencontre avec l'Association nationale des vainqueurs d'Ebola (Anve). Cette association regroupe aussi bien les personnes guéries de la maladie que leurs proches. Lors de la séance des échanges avec leurs hôtes, ils ont partagé des témoignages poignants. Malgré le fait que les membres de cette association ont perdu toutes leurs biens matériels qui ont été détruits afin d'éviter toute contamination, ils ont partagé des messages remplis d'espoir pour le futur et se sont montrés reconnaissants pour cette seconde chance qui leur a été donnée. Le ministre de la Santé s'est engagé à les soutenir à travers l'Anve afin de les aider à commencer une nouvelle vie.

Malgré la maîtrise de l'épidémie, le village d'Itipo continue à notifier des cas confirmés un peu plus d'un mois après le lancement de la riposte. Cette localité est désormais le centre de toutes les attentions pour renforcer la lutte afin d'arrêter la circulation de la maladie. Raison pour laquelle, le ministre de la Santé publique, le Dr Oly Ilunga Kalenga, et le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Dr Tedros Adhanom, ont effectué, le 11 juin, le déplacement à Itipo pour se rendre compte du niveau de l'organisation de la riposte.

