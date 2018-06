Congo-Kinshasa: Grâce au COREF/Profit Congo - Les experts-comptables bénéficient d'une mise à niveau

Sans pour autant remettre en question le côté aussi essentiel qu'avantageux du renforcement des capacités, cette formation était surtout une occasion de permettre à tous les experts-comptables agréés de disposer des outils nécessaires à l'exercice de leur profession et de répondre aux exigences et à l'obligation d'une formation continue.

3 pools ont été définis par la commission spéciale pour la formation des candidats experts-comptables, selon les périodes. Le premier étant bien sûr celui qui a réuni ceux provenant de la ville de Kinshasa et de la province du Kongo Central, du lundi 4 au samedi 9 juin 2018. Pour ce qui est du second pool, les experts-comptables devront provenir du Nord-Kivu, Sud-Kivu, Tshopo et Maniema. Leur formation partira du 12 au 17 juin prochain à Goma. Et le tout dernier, enfin, du 21 au 26 juin 2018 dans la ville de Lubumbashi, va concerner les experts des provinces du Haut-Katanga, du Lualaba, du Kasaï Central et du Kasaï Oriental.

Une fois de plus, les membres de la Commission Spéciale de l'ONEC/RDC se sont réunis autour du Comité d'Orientation de la réforme des finances publiques (COREF), qui, à travers le Projet de Renforcement de la Redevabilité et de la Gestion des Finances Publiques (Profit Congo), a permis d'organiser la formation des experts-comptables agréés en RD. Congo.

