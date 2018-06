Congo-Kinshasa: Conférence débat à l'UPN - Le Professeur Elikia M'Bokolo prêche l'excellence

Parler du 30 juin, jour qui traduit l'indépendance du Congo est un problème, a-t-il précisé. Du fait, poursuit-il, que pour faire une recherche en histoire, on doit se poser deux questions majeures. A savoir : qu'est-ce qui s'est passé durant cette époque? Et, ensuite, qu'est-ce qui ne s'est pas passé et qu'est-ce qui devait se passer? Néanmoins, un autre problème est lié aux sources écrites. C'est ainsi que le professeur Elikia M'BOKOLO a indiqué que l'indépendance n'est pas terminé, mais elle est continuelle. Car, la souveraineté du Congo n'est pas son drapeau mais sa capacité sur ses propres ressources de transformer ce pays, de construire ce pays avec ses propres fonds. Bien plus, sa capacité de parler avec force de soi. Le professeur Elikia a fait savoir que commémorer l'indépendance du Congo n'est pas question de parler sur le discours ou des hommes mais des itinéraires. Pour bien cerner l'histoire sur l'indépendance du Congo, il faut mettre en exergue trois unités notamment, le lieu, le temps et l'action, a-t-il indiqué.

Copyright © 2018 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.