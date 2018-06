Congo-Kinshasa: Suite à la disparition de sa mère - Acsa Olangi annule son spectacle à Kinshasa

Elle ne pouvait pas supporter le choc. La chanteuse gospel de la RDC, Acsa Olangi préparait un méga concert en hommage à son père ce samedi 9 juin 2018 au siège du Ministère du Combat spirituel, sis 17ème rue Limete, avant que la mort ne frappe, une fois de plus, la même famille, mardi 5 juin 2018. Cette fois-ci, c'est la célèbre Maman Wosho Elisabeth, veuve Olangi et mère de l'artiste, qui s'en est allée. Après des rumeurs persistantes, c'était effectif. Elle avait effectivement rompu le contrat avec les vivants.

Préférant évoluer dans l'anonymat, les enfants et membres de la famille Olangi ne sont pas connus du grand public. Seule, Acsa Olangi s'était démarquée, non seulement par son art et sa voix, mais également par son élégance et l'approche des relations humaines. Pour permettre aux milliers des fidèles du Ministère du Combat spirituel et aux Congolais, en général, de rendre grâce à Dieu pour avoir rappelé auprès de lui son serviteur Olangi, cette jeune artiste avait même invité un grand nom de la musique gospel américaine pour cette célébration. Hélas ! La Providence divine a disposé autrement, rappelant cette fois-ci sa tendre mère, Elisabeth Wosho.

Des sources proches de cette cantatrice notent que cette production a été annulée pour simplement permettre à la famille Olangi et aux fidèles de « pleurer » (comme on le dit ici) Maman Olangi. Et après, le comité d'organisation de cette production étudiera des voies et moyens de relancer ce concert au même endroit lorsque les émotions auront laissé place à la réalité telle que voulu par le Très Haut, à savoir : Dieu a donné, Dieu a repris, que son Nom soit glorifié.

A l'instar de Moïse Mbiye à la Cité Bethel, de Neema Sikatenda à l'Eglise de Dieu de Sikatenda, Acsa Olangi serait-elle partie pour la succession au perchoir de CIFMC ? Cette question ne tardera pas d'alimenter les débats dans un proche délai.