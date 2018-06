Les procédures parlementaires concernant les deux propositions de l'Honorable Henri Thomas Lokondo sont arrivées à terme. Elles ont été jugées recevables d'autant plus que sur 367 Députés nationaux présents à la plénière de vendredi dernier, 363 ont voté pour son adoption. Face aux contraintes diplomatiques, sécuritaires, logistiques et matérielles soulevées par Corneille Nangaa dans son argumentaire devant la représentation nationale, les congolais de la diaspora ne pourront pas être enrôlés. L'Auguste Assemblée a, en effet, montré sa position quant à cette problématique qui a suscité plusieurs réactions.

En définitive, les propositions des lois initiées par Henri Thomas Lokondo, concernant, entre autres, la modification de vote et l'identification des congolais de la diaspora ont été votées et aussitôt transmises pour seconde lecture à la Chambre sœur du Sénat.

