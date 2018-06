Congo-Kinshasa: Déjà à Mbuji-Mayi - Udps - Kabund en tournée au Grand Kasaï

L'incertitude plane toujours sur l'engagement ou non de l'Udps que mène Félix Tshisekedi aux prochaines élections puisque jusque-là, les 47 questions posées à la CENI n'ont toujours pas trouvé de réponse, Jean-Pierre Kalamba n'est pas encore remplacé à la centrale électorale, le CSAC n'est pas redynamisée et, enfin, l'option de l'usage de la machine à voter est toujours de rigueur. Quoi qu'il en soit, visiblement, l'Udps se prépare déjà pour l'éventualité, quasi certaine pour plusieurs de sa participation au sprint électoral dont le spectre d'une participation de Jean-Pierre Bemba bouleverse les données.

Il faut dire que l'éternel contre-poids de ces dernières années, le Pprd en l'occurrence, s'était déjà lancé dans cette quête. Plus investie dans la bataille diplomatique par des tournées, la fille aînée de l'Opposition sent à présent l'impératif de débuter le corps-à-corps avec les militants à l'intérieur du pays. C'est dans ce cadre, justement, que Jean-Marc Kabund-A-Kabund a fait samedi dernier une descente sur Mbuji-Mayi comme annoncé plutôt par des sources proches de Limete.

