La mission a-t-elle été accomplie dans l'Ex Katanga après cette tournée Pprdienne ? Certaines voix au Pprd l'affirment haut et fort.

Pour ces derniers, en effet, Emmanuel Ramazani Shadary, Secrétaire Permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie -Pprd, aurait réussi le pari de défaire le mythe selon lequel après le départ de Moïse Katumbi, l'espace Katangais avait échappé des mains de ce parti initié par Joseph Kabila Kabange. Revenu vendredi 8 juin, c'est le jeudi 24 mai de l'année en cours que Ramazani Shadary et sa délégation avaient débuté la croisade de redynamisation par le Haut Katanga. Donc, entre ces deux dates, le Pprd a mobilisé et s'est mobilisé pour revigorer ses bases. "L'accueil populaire dont a été objet la délégation du Pprd à Lubumbashi comme ailleurs vient tordre le coup aux supputations soutenant que ce fief naturel du Président Kabila avait basculé à l'Opposition depuis le départ de Moise Katumbi", confie une voix éclairée de cette formation politique. Après les provinces de l'ancienne grande Equateur, à l'aube de la convocation du corps électoral, par cette tournée, le Pprd vient de faire une belle moisson politique aux provinces nées du découpage du grand Katanga.

Au Haut Katanga, Tanganyika, Lualaba comme au Haut Lomami, le Secrétaire Permanent du Pprd s'est attelé à booster les bases de ce parti tout en nommant, présentant et installant quasiment partout des membres du Comité Exécutif. Au cours des séances de formation idéologique, les intervenants dont surtout le SP du Pprd n'ont eu de cesse de mettre un accent particulier sur la devise de ce parti, à savoir : l'unité, l'action, le progrès et la solidarité. Ayant pour initiateur et Président national Joseph Kabila Kabange, le Pprd, créé le 31 mars 2002 au centre Nganda de Kinshasa a pour hymne la renaissance, a-t-il été rappelé. Emmanuel Ramazani a particulièrement insisté sur le respect de la hiérarchie du parti, la discipline et la cohésion. Ce, avant d'indiquer que la formation d'un comité exécutif provincial tient compte de la représentativité sociologique mais en même temps prend en compte le caractère cosmopolite des villes à gérer.

Mission des comités exécutifs

Les nouveaux membres du comité exécutif ont pour mission de gagner les élections et de donner au Pprd les postes de Gouverneur, Vice-gouverneur, Président de l'Assemblée provinciale,... tous élus. Des moyens financiers et logistiques conséquents pour relever les défis politiques ont été toujours fournis.

Pêche signée Ramazani Shadary

C'est désormais une habitude au Pprd d'enregistrer des adhésions importantes en qualité comme en quantité. Avant le départ pour le Haut Katanga et juste après le périple à l'Equateur, à Kinshasa, ce parti notait la venue dans ses rangs du célèbre Cardozo Mwamba. Bien avant l'imposante adhésion de cet homme du dimant, 1000 personnes avaient été charriées de la Régideso vers le Pprd selon leur propre volonté par le DG de cette entreprise. Il y a avait encore auparavant d'autres personnes ayant souscrit d'adhérer au Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. En effet, près de 500 membres de la cellule de base de l'Office Congolais de Control, OCC, dont des agents et cadres de cette entreprise, avaient adhéré officiellement un certain vendredi 20 avril au Pprd. Ainsi, dans cette logique où il faut pécher pour raffermir les rangs du Pprd, Ramazani Shadary n'a pas manqué de frapper partout où il a eu à passer notamment, au Haut Katanga. Un évêque, en effet, y a adhéré au Pprd. Il s'agit de Monseigneur Célestin Ilunga de l'Union des Eglises Chrétiennes et Ministère pour la Paix au Haut Katanga. Désormais, il est dans le comité exécutif qui chapeautera cette formation politique dans cette région du pays. En sus, il a été noté l'entrée au parti du président de la jeunesse Kasaïenne dans l'ex-Katanga.

"Il y aura élections"

Face aux doutes qui germent dans les esprits par rapport à la tenue effective des élections fin décembre 2018, Emmanuel Ramazani Shadary se veut toujours rassurant. Pendant que des caciques de l'Opposition brandissent peu-à-peu les drapeaux de la démobilisation suite à l'incertitude de l'organisation de ces joutes, le Pprd par son Secrétaire Permanent garde haut le moral et ne veut pas céder à d'autres sirènes si ce n'est celle de l"expression du peuple par les urnes pour donner le pouvoir aux politiques. "Il y aura élections, préparez vous ", n'arrête de rassurer Ramazani Shadary.

Quid de la donne Bemba ?

"Le Pprd va gagner les élections face à n'importe qui soit-il Bemba, battu en 2006, F. Tshisekedi ou n'importe qui... D'ailleurs, la guerre du porte-parole de l'Opposition a déjà commencé. Le Raïs hier, Aujourd'hui et demain... ", voilà, en somme, une réponse donnée par ce parti.