Congo-Kinshasa: Relations entre la jeunesse africaine et Russe - Bogdanove Mikhaïl salue le dynamisme de Francine MUYUMBA

L'esprit managérial de Francine Muyumba n'est plus à contester sur la face du monde. Surtout qu'elle ne cesse d'épater ceux-là, nationaux et internationaux, qui suivent de près ses activités panafricanistes et qui sont à l'écoute de ses lobbyings pour l'épanouissement de la jeunesse africaine.

Car, la vie de la jeunesse africaine est et reste sa préoccupation quotidienne. C'est donc dans cet ordre d'idées que le Vice-ministre Russe des affaires Etrangères et représentant spécial du Président Russe pour le Moyen -Orient et l'Afrique, Bogdanov Mikhaïl qui, après avoir rencontré le Président de la République Joseph Kabila Kabange et le Vice-premier Ministre, Ministre des Affaires Etrangères, a également frappé à la porte de la Présidente de l'Union Panafricaine de la Jeunesse, Francine MUYUMBA, pour lui témoigner la satisfaction de la Russie sur le renforcement des relations entre la jeunesse Russe et Africaine. Une manière de saluer son leadership à la tête de l'UPJ. Car, la jeunesse africaine est actuellement en parfaite relation avec la jeunesse Russe. C'était dans son bureau d'accompagnement à Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo.

Il convient de rappeler que cette reconnaissance du Ministre Russe chargé des affaires africaines prouve, sans doute, que la Russie est témoin des œuvres indélébiles de la panafricaniste Francine Muyumba pour le développement de la jeunesse africaine. Car, sans témoin, on s'évapore. C'est dire que les interactions des Francine Muyumba avec le monde entier ont fait tomber les barrières pour la jeunesse africaine.

C'est la raison pour laquelle elle a été honorée en lui octroyant la médaille Présidentielle Russe de Vladimir Poutine comme Présidente de la Jeunesse Africaine pour son dynamisme qui a contribué à la réussite du 19ème Festival Mondial des jeunes et des Etudiants tenu en Russie l'année dernière.

La Russie, par la voix de son diplomate, se réjouit du fait qu'elle peut compter désormais sur le rôle majeur que Francine MUYUMBA joue sur le rapprochement entre la jeunesse Africaine et Russe.

Stupéfiés par le dynamisme de Francine Muyumba l'année passée, la Russie revient en charge. Cette fois-ci, sur le rôle important dans le processus de la vaste campagne pour la tenue de l'Exposition Mondiale 2025 en Russie.

Toujours prêtre à servir, Francine Muyumba a promis au pays de Vladimir Poutine qu'elle fera tout de son mieux pour mobiliser en faveur de cette campagne de la Russie à travers l'Afrique et le Monde pour que la Russie Abrite cette prestigieuse Exposition Mondiale. Une occasion pour l'Afrique d'exposer ses talents à la face du monde.

Le Vice-ministre Russe des Affaires Africaines et Représentant du Président Russe pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Mikhaïl Bogdanov et sa délégation ont quitté la capitale congolaise, Kinshasa, le jeudi 7 juin à 9 heures précises pour regagner Moscou. Avant le départ de la délégation Russe, Francine MUYUMBA a accompagné ses hôtes de la RDC au pied d'avion, un geste qui symbolise les liens d'amitié entre ces deux peuples.