Tunisie: Des questions chaudes à l'étude

La rencontre a été axée sur les moyens à mobiliser pour renforcer les efforts déployés par ladite association en vue de diffuser et promouvoir la culture financière et bancaire auprès des étudiants et les jeunes.

Le gouverneur de la BTC a écouté avec intérêt les interventions des membres de l'association qui ont estimé nécessaire d'intégrer dans le système bancaire une méthode de travail digitale, tout en utilisant les systèmes de communication modernes pour mieux founir les produits bancaires aux clients.

Débat économique responsable

Il s'agit aussi d'améliorer la qualité des services et de maîtriser les risques et de faciliter l'intégration de l'entreprise tunisienne dans le marché africain. Au cours de cette rencontre, les participants ont exposé le programme de l'Université d'été qui sera organisé par l'association à Hammamet. M. El Abassi a exprimé son appui à cette manifestation et la disposition de la BCT à participer aux travaux.

En partenariat avec l'Association professionnelle tunisienne des banques et établissements financiers (Aptbef) et la Banque centrale de Tunisie, la Bourse des valeurs de Tunis et l'Académie des banques et finances (ABF), et sous le haut patronage de M. Marwane El Abassi, l'Association tunisienne pour la promotion de la culture financière (Atcf) organise, du 27 au 31 août 2018, à Hammamet la première session de l'Université d'été des cadres financiers, juridiques administratifs des banques et des établissements financiers des entreprises publiques et privées, des ministères, offices et organismes publics, étudiants en mastère, doctorants (filière financière, juridique et Informatique).

Cette grande manifestation est organisée sur le thème «Tous ensemble pour un débat financier économique responsable». Au programme, des conférences, de grands débats et ateliers thématiques autour des thèmes suivants :

1- Les stratégies digitales: intégration de l'intelligence artificielle «Start-up act»

2- Les partenariats public-privé

3- Le danger du commerce parallèle

4- La réglementation de change

5- Tunis place financière (enjeux et défis )

Les places sont limitées, le premier inscrit est le premier servi.

Inscription : par email de l'association aljamia2015@gmail.com