Tunisie: Progression de la production

Eden Hazard : «On n'est pas favoris, il y a des équipes plus fortes que nous» Plus »

Enregistrant une moyenne de croissance de production de 7% sur les deux années 2016 et 2017, les entreprises manufacturières opérant dans l'industrie chimique se positionnent en fin de liste de l'ensemble des entreprises en matière de production. Cependant, l'enquête prévoit une croissance fulgurante du taux des entreprises qui enregistreront une amélioration de la production de 72%, durant le deuxième trimestre de l'année en cours. Aussi, l'enquête prévoit une évolution de la production, durant le deuxième trimestre de l'année en cours, et ce, pratiquement dans tous les secteurs industriels.

Cependant, l'enquête dévoile le revers de la médaille de ce bilan dressé de l'ensemble des entreprises industrielles objet du présent sondage. Les entreprises manufacturières opérant dans les secteurs de la chimie et des matériaux de construction sont les plus marquées par la baisse de la production, durant le premier trimestre de l'année 2018. Le solde des entreprises manufacturières des matériaux de construction à production croissante a drastiquement chuté d'un taux de 40% enregistré fin 2017 à 3% seulement fin mars 2018. Quant à l'industrie chimique, le secteur se caractérise par une morosité qui frappe sa production inhérente à la baisse stagnante de la demande.

Il est notoire que la reprise de la production dans le secteur de l'industrie textile a été observée, depuis le début de l'année 2017, où le taux des entreprises à production croissante a grimpé de 15% fin 2016 à 24% durant les trois premiers mois de l'année 2017. Un pic de 40% a été observé entre juillet et septembre 2017. Egalement, le secteur agricole et de l'industrie agroalimentaire a enregistré une augmentation du solde des entreprises à production croissante pour passer d'un total de 9% observé fin 2017 à 23% durant le premier trimestre 2018.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.