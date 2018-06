Ile Maurice: Saisie de drogue à Mada - Un Mauricien accepte la responsabilité des charges

Quant à Marc David Plaîche, il était dans le collimateur de l'Anti-Drug and Smuggling Unit depuis quelque temps. Alors qu'il est au chômage, son mode de vie et sa passion pour les motos ont mis la puce à l'oreille des officiers de cette brigade.

Les trois Mauriciens étaient dans le viseur de la MRA depuis plus d'un an. Leurs transactions bancaires, leurs fréquentations et leurs déplacements étaient surveillés de près. Madochee Jeremy Leratz n'est pas un inconnu des services de police.

Toutefois, des officiers de la MRA, de concert avec ceux de la douane malgache, ont déjoué leur plan, jeudi. Quittant Antananarivo, les trois Mauriciens étaient dans un taxi en route pour Nosy Be. C'est là que les 141,2 kg de drogue, soit 80,2 kg de cannabis, 35,5 kg de haschisch et 25,5 kg d'héroïne, allaient être embarqués. La marchandise était cachée dans des sacs en raphia. Une partie était destinée à l'île de la Réunion, laisse entendre une source de la MRA.

Madochee Jeremy Leratz, un habitant de Baie-du-Tombeau de 44 ans, Jules Roddy Avoula, un résidant de Plaine-Verte âgé de 38 ans, et Marc David Plaîche, âgé de 22 ans et originaire de Roche-Bois, avaient mis le cap sur Madagascar le mois dernier. Ils devaient regagner Maurice samedi.

