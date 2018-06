Cote d'Ivoire: Le pays s'appuie sur les blogueurs pour réduire sa fracture numérique

« C'est une formation profitable. Je suis venu vide à cette formation et j'en suis ressorti rempli », a affirmé Kpan Ernest, à Bouna, jeudi 24 mai. La joie du directeur régional de la Culture et de la francophonie ne contraste pas avec les objectifs du patron de l'ANSUT.

Les modules de formation ont porté sur le blogging et l'écriture Web, la cybercriminalité, la technique de production de contenu Web, les bases d'internet, la manière de devenir blogueur, les services et e-service de l'ANSUT.

L'État ivoirien affiche sa volonté de rapprocher ses citoyens de l'outil informatique. Depuis janvier 2018, il a initié un vaste programme d'information et de formation aux nouveaux métiers qu'offrent les Technologies de l'information et de la communication (TIC).

