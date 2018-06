Madagascar: Rock - Rheg à l'affiche de l'Is'art galerie

Chaud devant,. Après les rappeurs, place aux rockeurs à l'Is'Art Galerie Ampasanimalo.

En fin de semaine, Notre groupe Rheg national investira le comptoir des artistes le temps d'une soirée. L'année dernière, il a sorti son opus « emmorheg » et enchaine les shows en tout genre. Aujourd'hui encore, Rega Rakotonirina et ses complices de scène privilégient leurs inconditionnels de la capitale. Se qualifiant de groupe faiseur d'opinion et d'attitude, la base de leurs messages tourne essentiellement sur la mise en avant , les valeurs culturels malagasy telles que le « fihavanana ».

Rheg signifie Rock et heavy métal gasy, ce qui ne lui interdit aucunement le mélange de genres « Comme j'aime le blues et le jazz, on en fait également. Pour accrocher les jeunes, on joue également du grunge, un peu de rock alternatif mais en plus énergique», relate-t-il.

Le groupe Rheg a commencé vers 1998 mais le premier concert a eu lieu le 30 décembre 2000. Le groupe Rheg est constitué de sept personnes à savoir, Rega au chant, Danny et Vito secondent le lead vocal mais ils s'emparent également des instruments traditionnels comme des tambourins et des percussions, Andry à la basse, Alain et Manitra à la guitare, en comptant Dave à la batterie. En voilà une autre occasion de voir de près ce groupe à l'œuvre !