Madagascar: Hery Rajaonarimampianina - « Un gouvernement solidairement responsable »

Il y a de quoi avec 12 membres HVM sur les 30 que compte ce gouvernement de Ntsay Christian (lire article par ailleurs). Il a ainsi souligné que « ce nouveau Gouvernement relève de la décision N° 18-HCC/2003 du 25 Mai 2018 de la Haute Cour Constitutionnelle, puisqu'il est issu d'un dialogue entre les différents acteurs politiques de la crise. Il aura la responsabilité de mener Madagascar vers des élections présidentielles transparentes, inclusives et dont les résultats seront acceptés par tous. Cette responsabilité incombe dorénavant à l'ensemble du Gouvernement, et à la classe politique, puisque toutes les parties prenantes à cette échéance sont solidairement responsables devant le peuple malgache».

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.