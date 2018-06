Madagascar: LCA Ilohasina - Gancia Andrianisa prend les rênes

Gancia Andrianisa succède désormais à Raobena Andrianjakarivony à la présidence du Lions Club Ilohasina. La nouvelle présidente a d'emblée annoncé sa volonté d'aller de l'avant en mettant en œuvre le programme LCI Forward.

Ce « afin d'avoir plus d'impact sur la communauté », a-t-elle affirmé. Différents changements auront lieu au sein du Lions club International pour le mandat 2018-2019, comme la prochaine élection de Gudrun Yngvandottir, première femme qui sera présidente internationale du LCI, ainsi que l'avènement du nouveau district simple 417 dont fait partie Madagascar et les îles de l'Océan Indien avec Djibouti. « Ensemble, avec les valeurs du lionisme, telle que l'amitié, la tolérance, la liberté, le service et le don de soi, nous pourrons accomplir des prouesses », a-t-elle conclu.

La cérémonie de passation de charte et de marteau entre le président sortant et la présidente entrante a eu lieu le 1er juin dernier. Soirée au cours de laquelle, le club a procédé à l'intronisation d'un nouveau membre Lions et de deux Léos, et à la remise de la distinction Compagnon de Melvin Jones à deux membres du club.