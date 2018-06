Madagascar: Musique du Sud - Agenda chargé pour Talike Gelle

Pour les inconditionnels de la Grande île, il faudra attendre le 10 août pour la voir au Vakok'art Toliara et à l'Is'art Galerie Ampasanimalo le 17 août. Pour le mois de septembre, elle mettra le cap vers l'Allemagne. Fidèle à son image, la chanteuse jongle avec les multiples projets dont elle en fait partie notamment le duo avec Seva, le trio Tiharea, et l'ensemble Voxtra.

Ambassadrice par excellence de la musique du sud à Bruxelles, Talike Gelle, le reste de l'année s'annonce très chargé pour sa tournée en France. Avec cinq dates pour les deux dernières semaines du mois de juin, la chanteuse sera présente à Paris du 14 au 16 juin. Le 17 juin, le duo Talike et Seva participera à l'exposition Soroba à Paris. Jusqu'au mois de novembre, Talike Gelle enchaîne avec des spectacles du Tiharea à Washington, en Autriche, en république Tchèque et France.

