Madagascar: Trésor public - La proximité pour améliorer la qualité

Les réformes se poursuivent dans le secteur des finances publiques. Selon la Direction Général du Trésor, l'accessibilité aux services de proximité figure parmi les efforts menés actuellement pour la sécurisation des fonds, titres et valeurs, et également pour renforcer la gestion comptable et financière des organismes publics.

En effet, la création des trésoreries ministérielles (TMin), et des trésoreries principales intercommunales (TPIC), entre dans ce cadre. « Les opérations de toutes les institutions et ministères au niveau central ont été assignées à la Paierie Générale d'Antananarivo. Afin de favoriser la déconcentration budgétaire, et d'améliorer les services rendus aux usagers que ce soit en termes de traitement des dossiers que de délais d'attente, les trésoreries ministériels ont été créées.

Elles ont pour rôle d'encaisser des recettes et de payer des dépenses, ainsi que de tenir la comptabilité y afférente. Elle assure également le paiement des salaires des agents des ministères de son ressort », explique le Trésor.