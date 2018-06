Madagascar: Eau, Assainissement et Hygiène - Sensibilisation massive à Anosizato

Dans le cadre du projet « Fandio rano », financé par l'Union européenne et WaterAid, les associations féminines et masculines scoutes ont effectué le « Dobodoboka » (terme malgache évoquant l'eau et l'interpellation) à Anosizato Est, samedi dernier.

Population et autorités. L'objectif était de sensibiliser les autorités et les communautés favorables à l'importance capitale de l'accès à l'eau potable. Les populations locales étaient incitées à faire valoir leur droit en ce qui concerne le secteur EAH, tandis que les autorités locales ont été exhortées à prioriser l'EAH dans leur politique et leur budget de développement. L'eau, principale source de vie et indissociable de l'hygiène, est un facteur de bien-être et de développement humain incontournable. Pour la journée de samedi, les associations scoutes ont été appuyées par d'autres organisations de la société civile (OSC), pour ne parler que la plateforme des personnes handicapées et l'association Rohy vakana.

Activités. Ainsi, samedi dernier, les scoutes et ces OSC ont sillonné les rues du quartier populaire d'Anosizato pour faire passer leurs messages. Comme indicateurs, l'équipe du projet Fandio rano et les initiateurs de ce dobodoboka s'attendent, grâce à une collaboration et une implication mutuelle des autorités et de la communauté locale, à voir la réussite de ce projet par la construction de nouvelles infrastructures EAH, telles que les lavoirs et des bornes fontaines.