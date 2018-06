Madagascar: Ministère de la Jeunesse et des Sports - Faratiana Tsihoara à la Place Goulette

Tsihoara Eugène, le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports.

Une nouvelle tête à Ambohijatovo. Après presque quatre ans à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports, Dr Jean Anicet Andriamosarisoa passe le flambeau. L'ancien Secrétaire Général du Gouvernement devient le nouveau locataire de la place Goulette à Ambohijatovo. Le jeune Tsihoara Faratiana Eugène succède ainsi à Jean Anicet Andriamosarisoa resté à la tête de ce ministère depuis avril 2014. Lui qui a été là depuis le Premier-ministre Kolo Roger, Jean Ravelonarivo et Mahafaly Olivier. Pendant ces quatre ans, plusieurs projets ont été réalisés dans le domaine du sport et de la jeunesse. Les sportifs malgaches étaient toujours à l'honneur lors des rencontres sportives internationales.

La politique nationale de la Jeunesse (PNJ) a été adoptée. Pour le nouveau numéro Un du sport malgache, il est sortant de l'INSCAE et de l'ESS AGRO. C'est un jeune originaire de Toliara. Il aime le hand-ball, a toujours accompagné certains clubs de sport et certaines disciplines sportives. Le nouveau ministre verra de ses yeux la gestion de plus de 30 disciplines sportives, des têtes dures du sport ainsi que de la jeunesse malgache en action. Un des dossiers assez chaud qui attend le nouveau ministre est sans doute l'élection au sein de la Fédération Malgache de Football (FMF). Les Jeux Africains de la Jeunesse à Alger au mois de juillet et les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos-Aires en octobre seront les échéances internationales majeures au programme pour le nouveau ministre.