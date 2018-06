Madagascar: Ministre de la Culture, de la Promotion de l'artisanat et de la Sauvegarde du patrimoine - Johasy Eléonore succède à Jean Jacques Rabenirina

Jean Jacques Rabenirina passe le flambeau à Johasy Eléonore à Anosy. Ancienne ministre de la Jeunesse et des Loisirs pendant la transition, et ministre de la Population durant le gouvernement Kolo Roger de cette quatrième république, elle en est à son troisième poste ministériel. Une éternelle ministre qui a fait le tour des différents départements. Si son prédécesseur était si discret dans ses actions, le monde artistique et les acteurs culturels attend beaucoup de cette ministre. Plusieurs points chauds seront au menu de Johasy Eléonore entre autres le problème au sein du syndicat des artistes, la sauvegarde de la patrimoine.

Copyright © 2018 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.