Sénégal: Autoroute à péage - Macky Sall veut une baisse des tarifs d'ici fin juin

La question de l'autoroute à péage qui fait tant débat est revenu hier en conseil des ministres. Poursuivant sa communication autour de la renégociation de la concession de l'Autoroute à péage Patte d'Oie-AIBD, souligne le communiqué du conseil des ministres, le Chef de l'Etat a demandé au Gouvernement d'accélérer la finalisation, avant fin juin 2018, du processus de renégociation des tarifs de péage.

Dans ce cadre, le Président de la République a rappelé au Gouvernement la nécessité de mettre en place un dispositif cohérent et performant de régulation et de suivi - évaluation de l'exploitation des autoroutes à péage avec l'ouverture prochaine des autoroutes ILA TOUBA ; AIBD - THIES et AIBD- SINDIA- MBOUR.

Evoquant par ailleurs, le soutien à l'Equipe nationale de Football, le Chef de l'Etat, a adressé au nom de la Nation, ses encouragements aux joueurs de l'équipe nationale de Football et à leur encadrement, à la veille de l'ouverture de la Coupe du Monde de Football, Russie 2018 ; une compétition internationale d'une envergure unique, qui contribue, à la consolidation du rayonnement du Sénégal.

Dès lors, le Président de la République lance un appel à toutes les sénégalaises et à tous les sénégalais à renforcer la solidarité et la communion autour de l'équipe nationale de Football en vue d'accompagner "les Lions" le plus loin possible dans la compétition.

En outre, le Chef de l'Etat a informé les membres du Conseil, de son déplacement en Russie pour répondre à l'invitation de la FIFA en assistant au premier match de l'Equipe du Sénégal. Par ailleurs, au cours de son séjour en Russie, le Président de la République sera reçu en audience, par le Président Vladimir Poutine.