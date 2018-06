Cote d'Ivoire: BEPC 2018 à Alépé - Des candidats libres sans pièces refoulés du centre du lycée moderne

Pour la session 2018 de l'examen du Brevet d'études du premier cycle (Bepc) et du test d'orientation débutée ce mardi 12 juin, sur toute l'étendue du territoire national, 1006 candidats dont 35 libres sont en composition dans les centres du lycée moderne d'Alépé et du groupe scolaire Alépé 1 et 2.

Sous l'œil vigilant des forces de l'ordre et des différents superviseurs de la direction régionale de l'Éducation nationale, de l'Enseignement technique et de la Formation professionnelle d'Adzopé et de la Direction des examens et concours (Deco).

Au centre du lycée moderne, deux candidats libres, sans aucune pièce administrative, ont été refoulés dudit centre. Somé Yiyo, le chef de centre, a particulièrement conseillé aux examinateurs la vigilance et à surtout aider les candidats à remplir correctement les en-têtes des copies car, a-t-il expliqué, pour cette session, les candidats ne devront mentionner que sur lesdites copies, leurs numéros matricules et de table, pas leur nom. Ils ne devront pas non plus sortir des salles de composition avant l'heure même quand ils ont fini.

Nanou Benjamin, préfet du département d'Alépé, qui a officiellement procédé au lancement au centre du lycée, a, pour sa part, invité les examinateurs à la rigueur et à donner à chaque candidat sa chance. «Respectez les consignes pour que tout se déroule bien», a insisté l'autorité administrative.

Aux candidats, il a demandé de se concentrer et d'éviter la tricherie. Il les a exhortés à bien travailler pour un bon taux de réussite.