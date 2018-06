Algérie: Installation d'un groupe de travail pour la relance des exportations agricoles

Le ministre du Commerce, Saïd Djellab a installé, lundi à Alger, un groupe de travail chargé d'œuvrer à la réalisation du développement durable des exportations agricoles, indique un communiqué du ministère.

"L'installation de ce groupe de travail s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des instructions du président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika aux participants aux Assises nationales de l'agriculture, tenues le 23 avril dernier, appelant les autorités concernées à accorder une grande importance au secteur et au produit agricoles", précise la même source.

Lors de la réunion qui a vu l'installation de ce groupe de travail composé de cadres du ministère, de représentants de divers secteurs, M. Djellab a mis en avant "la nécessité de mettre en œuvre les instructions et les recommandations qui s'inscrivent dans le cadre de la Stratégie nationale des exportations 2019-2023, adoptée par le ministère dans le cadre d'un plan d'action nationale pour accompagner les exportateurs dans les filières agricoles et lever les obstacles entravant la relance et le développement des exportations hors hydrocarbures".

Les produits agricoles ont connu ces dernières années un saut qualitatif en termes de quantité et de qualité, ce qui a contribué à la promotion du produit algérien au niveau de plusieurs marchés internationaux, a ajouté le communiqué.

Djellab a donné, dans le sens, des instructions pour le travail et de la coordination entre les différentes instances, entreprises et opérateurs économiques et l'accompagnement de tous les projets, l'encouragement des initiatives locales pour la réalisation du développement durable en matière d'exportations agricoles et l'information des exportateurs des exigences du marché mondial à tous les niveaux".