Algérie: Solidarité - Plus de coordination pour définir la liste des véritables nécessiteux

- La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Ghania Eddalia, a appelé lundi à Alger les mouvements de la société civile et associatifs à l'impératif d'une "coordination continue" entre eux et les directions de l'action sociale en vue de définir exactement la liste des familles et des personnes démunies ayant besoin du soutien de l'Etat et de l'action caritative".

"Il faut un échange d'informations et de données entre les mouvements de la société civile et associatifs activant dans le domaine caritatif et humanitaire et les directions de l'action sociale", a déclaré Mme Eddalia lors d'une visite d'inspection à la Kheima de l'Iftar collectif supervisé par la Fondation Ness El Khir à la place El Kittani de Bab El Oued à l'occasion du mois sacré, soulignant que cette démarche revêt une grande importance en vue de définir la liste des véritables nécessiteux et éviter ainsi la double inscription".

L'Etat œuvre à travers cet échange à "mettre en place une banque de données précises fixant la liste des véritables familles démunies qui ont besoin du soutien de l'Etat et du mouvement associatif soit durant le mois de Ramadhan ou autre", a-t-elle dit.

Elle a mis en avant, à ce propos, que les portes du ministère à travers la direction du mouvement associatif et l'action humanitaire "sont ouvertes à cet effet", ajoutant que "des instructions ont été données aux directions de l'action sociale en coordination avec toutes les associations activant dans l'action humanitaire et caritative".

Parallèlement avec la célébration de l'Aid El Fitr, Mme Eddalia a rappelé à cette occasion que "plusieurs opérations de solidarité ont été programmées au profit des familles démunies, à savoir l'achat des habits pour l'Aid en faveur des enfants, outre la distribution de plus de 1500 tenues au niveau de la wilaya d'Alger".

La Kheima de l'Iftar de la fondation Ness El Khir est encadrée par plus de 200 éléments bénévoles dont la majorité sont des jeunes, avec une superficie de 1400 mètres carrés et d'une capacité de 1000 personnes par jour.