Il est connu des services de police. Curtis Augustin a été arrêté dans le courant de cet après-midi du mardi 12 juin. Il est soupçonné d'avoir volé une voiture et une imprimante appartenant au Mauritius Institute of Training and Development, à 16eme Mille, Forest-Side.

La voiture a, toutefois, été retrouvée à Vuillemin.

L'opération a été menée par le sergent Gopeechand, les caporaux Laurent et Beegadhur et les constables Suddun et Jatoonah.