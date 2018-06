Ile Maurice: Abus sexuel sur mineure - Un an de prison pour les deux accusés

Les faits qui leur sont reprochés se sont déroulés en 2010 et 2012. Louis Kenny Hans Valeram avait abusé sexuellement d'une fille de 13 ans le 22 octobre 2010. Il a également photographié et filmé la fille pendant qu'un dénommé Laval Lilian Jordy Joakhim Coda Baccus abusait de la fille le même jour.

La décision est tombée ce mardi 12 juin en cour intermédiaire. Louis Kenny Hans Valeram, un maçon âgé de 23 ans, et Joseph Jean Rex Bernard, un helper âgé de 27 ans, ont écopé chacun d'une peine d'emprisonnement d'un an.

