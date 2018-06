Cote d'Ivoire: "Events et wedding planners" - Des professionnels du secteur s'organisent

Dans la hiérarchisation de l'industrie de l'événementiel, Astou Djamat-Dubois a indiqué que c'est l'Event planner qui constitue le sommet de la chaîne. Aussi a-t-il évoqué l'existence de Meetings planners (organisation de séminaire, de conférences, etc.), de Party planners et Wedding planners.

Il est donc temps d'y mettre de l'ordre. Nous avons six (6) à un (1) an de carence pour nous organiser à intégrer la Chambre des métiers. La seule condition pour être reconnue par la chambre consulaire, c'est que nos membres soient formés », a-t-elle expliqué.

Où la distinction n'est véritablement pas faite entre le métier de wedding et events planners et d'autres métiers liés de prestataires comme la décoration. « L'organisation de mariage est un métier d'excellence.

Des professionnels du mariage et de l'événementiel veulent mieux faire connaitre leur métier en Côte d'Ivoire, exhorter les acteurs à se former et surtout lever toute évoque liées à des confusions de genre.

