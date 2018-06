Gabon: Entreprenariat - Edgard Mfouba en promoteur de l'opportunité Okoumé Capital !

Le fonds de capital-investissement Okoumé Capital a entamé récemment une série de rencontres avec des entrepreneurs et porteurs de projets gabonais. La filiale, à 100% du Fonds Gabonais d'Investissements Stratégiques (FGIS), dotée d'une enveloppe de 20 milliards de francs CFA dédiée au financement et au développement des PME et start-ups gabonaises disposant d'un fort potentiel de croissance à l'échelle nationale et internationale a été présentée à l'Espace PME à Libreville.

Okoume Capital créée le 13 mars 2018 par Fonds Gabonais d'Investissements Stratégiques (FGIS) intervient dans le développement de ces structures sous forme de prises de participation de titres en garantissant la pérennité des entreprises existantes et des porteurs de projets et en participant à la formation d'une classe d'entrepreneurs gabonais efficaces.

Face aux entrepreneurs, Edgard Mfouba, le Directeur général d'Okoumé Capital a indiqué que « Ces prises de participations se feront par la mise à disposition du capital initial ou par l'augmentation du capital sous forme d'apport en fonds propres ou en quasi-fonds propres sur une période maximale de 5 ans ».

Afin de présenter la vision et le fonctionnement d'Okoumé Capital, Edgard Mfouba, Directeur Général de la structure, présentera l'activité de capital-investissement à un public diversifié, issu de secteurs clés. Ainsi, après la rencontre avec les porteurs de projets à l'Espace PME de JA Gabon le 8 juin dernier, mercredi 13 juin 2018, il est prévu un échange avec les étudiants à l'AUM (African University of Management), et le jeudi 14 juin 2018, le Directeur général s'entretiendra avec les entrepreneurs à l'Agence Nationale de Promotion des Investissements (ANPI-Gabon).