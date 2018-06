Congo-Brazzaville: 16es de finale de la Coupe du Congo de football - Six clubs de Ligue 1 débarqués

Patronage Sainte-Anne, V Club Mokanda, Nico-Nicoyé, FC Kondzo,Tongo FC et la Jeunesse sportive de Poto-Poto (JSP) sont les seuls parmi les favoris qui n'ont pas validé leur ticket pour les huitièmes de finale devant des équipes qui étaient à leur portée.

L'énorme surprise est venue de Djambala. Patronage Sainte-Anne de Brazzaville a été battu par forfait par Cara de la localité pour la simple raison que les bleu et blanc n'ont pas eu des moyens pour se rendre dans le chef -lieu du département des Plateaux.

Un problème d'organisation interne qui coûte cher aux demi-finalistes de la Coupe du Congo l'an dernier. Patronage Sainte-Anne, rappelons-le, a déjà remporté ce trophée en 1988. Excepté ce forfait de Patronage Sainte-Anne, les autres clubs ont été battus sur le terrain. V Club Mokanda, trois fois vainqueur de la compétition (1974,1977 et 1996), a été éliminé par Interclub de Pointe-Noire 0-1. Nico-Nicoyé a subi le même sort devant AS Vaudou (0-1). A Brazzaville, le FC Kondzo a courbé l'échine devant RCB 2-3, puis Tongo FC, demi-finaliste de la dernière édition, a été sorti par BNG 1-2. A Madingou, le FC Corneil a éliminé la JSP 3-1.

Les six premiers de la phase aller n'ont quant à eux pas fait des détails devant leurs adversaires. L'AS Otoho a étrillé, à Ouesso, Saint-Michel de la localité 7-1. Les Diables noirs ont dominé à Kinkala AS Elbo 4-0. L'AC Léopards a pris le dessus sur Interclub de Dolisie 2-0. La Mancha a été meilleure devant le FC Tchimagni 6-0. L'AS Cheminots a validé son ticket devant Munisport 3-1. L'Etoile du Congo a pris le dessus sur le FC Racine 2-0. Le Club athlétique renaissance aiglons (Cara) a dominé Ayandza sport 3-1.

La Jeunesse sportive Talangaï (JST) a eu recours aux tirs au but pour éliminer le FC Biala, à Owando, 4-1 après un nul de 0-0 au temps règlementaire. Interclub de Brazzaville a pris le meilleur, à Madingou, sur Les Jeunes Fauves 2-1. Saint-Michel de Ouenzé (SMO) a battu aux tirs au but Yaba sport 3-1 après un nul d'un but partout au temps reglémentaire, complétant ainsi la liste des seize qualifiés pour les huitièmes de finale. Il s'agit de l'AC Léopards, AS Cheminots, AS Otoho, AS Vaudou, BNG, Cara de Brazzaville, Cara de Djambala, Diables noirs, Etoile du Congo, FC Corneil, Interclub de Brazzaville, Interclub de Pointe-Noire, La Mancha, JST, RCB et SMO.